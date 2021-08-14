Англия

Ключевым фактором стал возраст футболистов.

Челси мог заполучить Роберта Левандовски за 80 миллионов евро, но предпочел заплатить в полтора раза больше за Ромелу Лукаку — сообщает Bild.

Агент польского форварда Баварии Пини Захави договорился с руководством Челси о трансфере в 80 миллионов евро, однако тренера "пенсионеров" Томаса Тухеля смутил возраст Роберта — 32 года.

В итоге Челси предпочел заплатить за 28-летнего Лукаку около 115 миллионов евро.

Левандовски за свою клубную карьеру в Дельте, Легии, Знише, Лехе, Боруссии Д и Баварии провел во всех турнирах 699 матчей и забил 487 мячей.

Лукаку за время выступлений в Андерлехте, Челси, Вест Бромвиче, Эвртоне, Манчестер Юнайтед и Интере сыграл 508 матчей и забил 251 гол.