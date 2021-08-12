Англия

Бельгийский нападающий меняет клубы часто и дорого.

Ромелу Лукаку подписал соглашение с Челси, который заплатил Интеру порядка 115 миллионов евро за игрока.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Various, бельгийский нападающий — рекордсмен по сумме трансферных платежей за одного футболиста.

За все переходы Ромелу Лукаку было заплачено 327,56 миллионов евро. Бельгиец обогнал Неймара с показателем 310,2.

В прошедшем сезоне нападающий провел 44 матча на клубном уровне, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.

Напомним, Ромелу Лукаку заявил, что вернулся в Челси, чтобы помочь клубу выиграть много титулов.