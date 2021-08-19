Англия

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку рассказал, что испытывает по возвращению в Англию.

Лондонский Челси некоторое время назад объявил о переходе бельгийского форварда Ромелу Лукаку из Интера.

Новоиспеченный форвард "синих" прокомментировал свое возвращение в Лондон рассказав, о своих целях в новом клубе.

"Приятно вернуться. Нет ощущения, что я перехожу в новую команду, потому что я уже выступал здесь и знаю некоторых игроков из того состава».

Я действительно счастлив быть здесь, и это приятное ощущение, ведь я присоединяюсь к чемпионам Европы. Ребята жаждут большего и хотят побеждать. На вчерашней тренировке я увидел по-настоящему хорошую интенсивность, и все были в хорошей форме", — цитирует Лукаку пресс-служба Челси.

Ранее сообщалось, что Лукаку сменил номер в Челси. Дебютный матч в составе "синих" после возвращения бельгиец, скорее всего, проведет против Арсенала во втором туре АПЛ.