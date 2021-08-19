Англия

"Павлины" подписали новое соглашение со своим ведущим форвардом.

Лидс подписал новое соглашение с нападающим Патриком Бэмфордом, сообщает официальный сайт клуба.

Новая сделка с форвардом рассчитано на пять лет. Его предыдущий контракт был действителен до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Патрик Бэмфорд провел 38 поединков, в которых отметился 17 забитыми голами.

Напомним, что Тоттенхэм рассматривал кандидатуру нападающего Лидс Юнайтед, чтобы заменить им Харри Кейна.