Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Манччестер Юнайтед - Лидс, Getty Images
15 августа 2021, 08:20
В поединке стартового тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед уверенно разгромил Лидс (5:1).
Уже на 30-й минуте "красные дьяволы" открыли счет в матче благодаря голу Бруну Фернандеша, но на старте второго тайма гости сравняли счет усилиями Эйлинга. Спустя три минуты Гринвуд вывел хозяев вперед, после чего за шесть минут Фернандеш оформил дубль, доведя свой актив до хет-трика. Окончательную точку в матче поставил Фред.
Видео голов и обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед 5:1
Голы: Фернандеш, 30, 54, 60, Гринвуд, 51, Фред, 68 — Эйлинг, 48
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей (Матич, 69), Фред — Джеймс (Санчо, 74), Фернандеш, Погба (Мартиаль, 75) — М. Гринвуд.
Лидс Юнайтед: Мелье — Эйлинг, Стрюйк, Купер, Даллас — Клих, Кох — Рафинья, Родриго (Фирпо, 46), Харрисон (Кошта, 70) — Бэмфорд (Робертс, 76).
Предупреждения: Шоу — Купер, Рафинья.