Англия

"Мерсисайдцы" пытаются сохранить египетского нападающего.

Ливерпуль не оставляет попыток прийти к новому соглашению с нападающим Мохамедом Салахом в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание The Athletic, египетский футболист может стать самым высокооплачиваемым в истории "красных".

Отметим, что текущее соглашение между Ливерпулем и Мохамедом Салахом действительно до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Салах провел 37 матчей в АПЛ, забив 22 гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль не сможет удержать все свое звездное атакующее трио и готов попрощаться с бразильцем Роберто Фирмино.