Англия

"Ириски" хотят подписать аргентинского футболиста.

Эвертон рассматривает варианты усиления атакующей линии в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, "ириски" нацелились на аргентинского нападающего Лацио Хоакина Корреа.

Источник утверждает, что по мнению Эвертона для договоренности с Лацио хватит суммы в 26 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Корреа провел за римский клуб 38 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать шесть результативных передач.

Напомним, что ранее Пари Сен-Жермен выступил с предложением в адрес Лацио о трансфере Хоакина Корреа.