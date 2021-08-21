Англия

Football.ua представляет анонс матча второго тура чемпионата Англии-2021/22.

Второй тур английской Премьер-лиги стартует с противостояния Ливерпуля и Бернли, которое пройдет на домашней арене мерсисайдцев — Энфилде.

Ливерпуль — Бернли

Суббота, 21 августа, 14:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Нынешнюю трансферную кампанию Ливерпуля справедливо можно назвать скромной по меркам топ-клуба чемпионата Англии. Еще перед открытием трансферного окна "красные" анонсировали подписание центрального защитника Ибраима Конате из Лейпцига за 40 миллионов евро, после чего мерсисайдцы практически пропали с радаров спортивных СМИ и редко фигурировали в трансферных слухах.

Некоторые болельщики Ливерпуля были даже обеспокоены такой пассивностью клуба на рынке, учитывая непростую концовку прошлой кампании и удачное стечение обстоятельств, которое помогло подопечным Юргена Клоппа все-таки финишировать в зоне Лиги чемпионов и спасти сезон. Впрочем, старт команды в АПЛ-2021/22 мог только порадовать фанатов "красных". В первом туре Мохаммед Салах и компания разгромили одного из новичков высшего дивизиона, Норвич, а теперь игроки Ливерпуля отправляются за "скальпом" еще одного явного аутсайдера.

Бернли традиционно считается одним из главных претендентов на вылет в Чемпионшип, однако последние пять сезонов "бордовым" удается всячески избегать понижения в классе, несмотря на весьма скромные финансовые ресурсы. Ориентировочная стоимость состава команды Шона Дайча, по данным Transfermarkt, составляет всего 127,7 миллионов евро — самые скромные цифры в Премьер-лиге. Дороже оцениваются даже составы Уотфорда, Норвича и Брентфорда, которые повысились в классе по итогам Чемпионшипа-2020/21.

Но как из сезона в сезон Бернли удается оставаться в элите английского футбола, при этом делая редкие и точечные усиления (этим летом, например, "бордовые" усилили центр обороны путем подписания Натана Коллинса за 14 млн евро)? Поединки "бордовых", откровенно говоря, не вызывают никакого эстетического удовольствия у любителей комбинационной и динамичной игры, однако чрезмерный прагматизм и огромная ставка на оборону — вынужденные меры, на которые идет Бернли ради достижения результата. И, стоит признать, довольно часто это позволяет коллективу Дайча отбирать очки даже у грандов английского футбола, но вот Брайтон в первом туре оказался "бордовым" не по зубам (1:2).

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,22, тогда как потенциальный успех Бернли оценивается показателем 14,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,10.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Робертсон, Джонс — Стивенс, Лонг

Под вопросом: Фабиньо — ...

Интересные факты

- Ливерпуль на данный момент имеет самую длинную действующую серию без поражений в АПЛ (11 матчей кряду). Последние 6 поединков "красных" в английском первенстве завершились победами.

- Бернли — команда, завершившая домашнюю серию Ливерпуля без поражений, которая продлилась 68 матчей кряду. Произошло это в январе 2021 года (1:0).

- Роберто Фирмино участвовал в забитых мячах в шести последних встречах с Бернли подряд (5 голов и 1 ассист).

- Бернли потерпел 8 поражений в последних 10 матчах АПЛ.