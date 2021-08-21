Англия

Испанский защитник Эмерик Ляпорт проигрывает конкуренцию Рубену Диашу и Джону Стоунзу.

Испанский защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт может покинуть клуб уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Daily Mail, "горожане" хотят продать своего защитника из-за того, что испанец в прошлом сезоне проигрывал конкуренцию за место в составе Рубену Диашу и Джону Стоунзу.

По данным источника, боссы Манчестер Сити намерены выручить за футболиста минимум 70 миллионов евро. Защитником, якобы, интересуются мадридский Реал и туринский Ювентус.

Напомним, Ляпорт перешел в Манчестер Сити из Атлетика Бильбао в в январе 2018 года. Контракт игрока с "горожанами" рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити продлил контракт с юным форвардом.