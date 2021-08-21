Англия

Наставник Ливерпуля поделился ожиданиями от первого домашнего матча АПЛ в сезоне.

В рамках второго тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на Энфилде будет принимать Бернли, на фоне гостевой победы недельной давности над Норвичем (3:0).

Ливерпуль — Бернли. Накануне

Главный тренер "красных" Юрген Клопп в своем предматчевом интервью поделился ожиданиями от предстоящей дуэли.

"Добрый день и добро пожаловать на Энфилд на матч Премьер-лиги против Бернли! Вы даже не представляете, как это приятно говорить. Добро пожаловать назад! Полный аншлаг на Энфилде! Футбол возвращается, и это просто замечательно.

Прошлый матч против Норвича стал для нас большим опытом. Мы плохо начали игру, однако я более чем уверен, что это связано с тем, что нам приходилось вновь адаптироваться к игре на широкую публику. Два домашних товарищеских матча нам немного помогли чуть лучше пройти этот процесс, но с официальной игрой они точно не сравнятся.

Будет очень тяжелая игра. У Бернли совершенно другая динамика, что полностью поменяет сценарий поединка. Однако, мы продолжаем верить в свои силы, и готовы сделать все, чтобы этот сезон стал особенным.

Мой друг, который намного ближе меня к фан-культуре, как оказалось, сказал мне, что люди поддерживают Ливерпуль не потому, что они "глорихантеры", а потому, что им нравится путь к ней. Я разделяю их чувства.

Мы вновь начинаем наше приключение с очень приятными чувствами на фоне длительной разлуки. С возвращением, мы безумно по вам скучали!", — не стал скрывать эмоций немецкий специалист.

Напомним, что матч Ливерпуль — Бернли состоится 21 августа, начало в 14:30 по киевскому времени.