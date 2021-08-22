Англия

После гостевого поражения от Брентфорда "канониры" уже на Эмирейтс уступили Челси.

В центральном поединке второго тура английской Премьер-лиги Челси одержал уверенную победу над Арсеналом на Эмирейтс и прервал свою неудачную серию из трех поражения в рамках очного противостояния с "канонирами".

И если подопечные Томаса Тухеля сбросили вербальный камень с плеч, то вот футболистам Арсенала приходится сталкиваться с очередным психологическим давлением и слушать о своих новых антирекордах.

Так, Арсенал впервые за 118 сезонов своих выступлений в английских чемпионатах начал кампанию с двух поражений в двух матчах, не набрав ни одного очка.м не забив ни одного гола в ворота соперника.

До неудачи против Челси подопечные Микеля Артеты уступили в гостях Брентфорду, который является одним из трех новичков АПЛ в сезоне-2021/22.