Англия

Новичок Тоттенхэма Кристиан Ромеро рассказал о том, как едва не стал одноклубником Лео Месси.

До того, как принять решение покинуть Барселону ради ПСЖ, Лионель Месси планировал добиться приобретения не только Серхио Агуэро, Мемфиса Депая и Эрика Гарсии, но и Кристиана Ромеро — утверждает сам аргентинский защитник.

"Это факт, что Месси хотел видеть меня в Барселоне, – цитирует Ромеро Goal. – И это невероятное чувство!"

"Мне немного жаль, что Лео покинул Барселону, но если посмотреть на то, как строится ПСЖ, то в этом нет ничего удивительного. Я желаю Месси всего наилучшего в новой команде и уверен, что он добьется новых высот".

"Я благодарен Лео за все, чему я научился у него во время пребывания в национальной сборной Аргентины. С первых дней в сборной, во многом благодара ему, я почувствовал себя в команде своим, там была потрясающая атмосфера".

Нынешним летом Тоттенхэм арендовал Ромеро у Аталанты с правом выкупа до 30 июня 2022 года.

23-летний центральный защитник сыграл 5 матчей (1 гол) за национальную сборную Аргентины и выступал в составе Бельграно (19 матчей во всех турнирах, 0 голов), Дженоа (60, 3), Аталанты (42, 3) и Тоттенхэма (2, 0).