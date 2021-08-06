Англия

Аргентинский защитник перебрался в стан "шпор".

Кристиан Ромеро стал игроком Тоттенхэма, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Отметим, что лишь накануне Аталанта активировала опцию выкупа аргентинского защитника за 16 миллионов евро и сразу продала в стан "шпор".

По информации СМИ, сумма трансфера составит 50 миллионов евро, плюс 7 миллионов евро будет получено в качестве бонусов.

Отметим, что за прошлый сезон Кристиан Ромеро провел 42 поединка, забив три гола и отдав пять голевых передач.

Напомним, что проваленные переговоры с аргентинским защитником негативно повлияли на отношения Месси с Барселоной.