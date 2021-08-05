Испания

Аргентинский форвард больше не будет выступать в составе "блаугранас".

Проваленные переговоры с защитником Кристианом Ромеро из Аталанты стали одной из причин ухода нападающего Лионеля Месси из Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинский форвард настойчиво просил руководство "блаугранас" приобрести его партнера по национальной команде, но каталонскому клубу это не удалось. Это заметно повлияло на отношения футболиста к руководству клуба.

Барселона предлагала за Ромеро 40 миллионов евро и 10 млн в качестве бонусов, но Аталанта не приняла это предложение и отдала предпочтение Тоттенхэму, который предложил 55 млн евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить контракт Месси.