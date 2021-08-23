Англия

Футболит также прокомментировал критику в адрес клуба.

Полузащитник лондонского Арсенала швейцарец Гранит Джака сообщил, что продлил контракт с клубом.

"Я очень счастлив, я все еще здесь. Я заключил новый контракт с Арсеналом и хочу отблагодарить своей игрой тренерский штаб и болельщиков. Они знают, что я отдам все силы — в каждом матче и на каждой тренировке".

Также Джака ответил фанатам "канониров", которые призвали поубивать футболистов после двух стартовых поражений.

"Многие люди пытаются оскорбить команду, говорят, что нужно поубивать игроков, но самое важное, что нужно сделать на данный момент, — быть вместе, и только вместе. Мы будем сильнее и после этого добьемся результатов на поле.

Я не думаю, что сезон закончится после двух игр. Мы знаем, что проиграли эти две игры, и очень разочарованы, но нам предстоит сыграть еще много, много, много игр", — сказал Джака.

Отметим, что Арсенал в двух первых матчах АПЛ уступил Брентфорду (2:0) и Челси (0:2).

Более того, Арсенал впервые за 118 лет стартовал в чемпионате Англии с двух поражений без забитых голов.