Англия

Португальский форвард может сменить клубную прописку.

Португальский форвард Криштиану Роналду близок к уходу из туринского Ювентуса в летнее трансферное окно.

Как сообщалось ранее португалец может сменить Ювентус на Манчестер Сити. Примечательно, что сам Роналду, якобы, изъявил желания вернуться в Англию.

По информации журналиста RMC Симоне Ровера, португалец обсуждал свой возможный трансфер в Манчестер Сити не только с игроками "горожан", но и с рядом футболистов туринского клуба.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити не хочет платить за Роналду 25 миллионов евро.

