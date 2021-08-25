"Горожане" не собираются платить компенсацию за трансфер.
Криштиану Роналду, getty images
25 августа 2021, 01:27
Ситуация Криштиану Роналду в Ювентусе набирает новые обороты в последнее время.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, португальский футболист рассматривает другие варианты продолжения карьеры.
Вариант с Пари Сен-Жермен пока что неактуален, тогда как в футболисте заинтересован Манчестер Сити.
Однако "горожане" не готовы платить за Криштиану Роналду порядка 25 миллионов евро, которые просит Ювентус.
Романо уверяет, что Ювентус не сомневается в том, что португальский нападающий останется в туринской команде.
Напомним, что Роналду попросил не ставить его в основу на матч с Удинезе — он надеется покинуть Ювентус.