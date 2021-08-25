"Волки" нацелились на хорватского защитника.
Дуе Чалета-Цар, getty images
25 августа 2021, 20:55
Вулверхэмптон продолжает работу на трансферном рынке для усиления оборонительной линии.
Как сообщает Sky Sports, "волки" нацелились на хорватского защитника Марселя Дуе Чалету-Цара.
Чалета-Цар выступает за французский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел 33 поединка в Лиге 1, в которых забил два мяча и отдал один ассист.
Напомним, что в прошлое зимнее трансферное окно переход Чалета-Цара в Ливерпуль сорвался в последний момент.