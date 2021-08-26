Англия

Лондонцы заплатят Севилье около 65 миллионов евро за французского защитника.

Лондонский Челси все еще намерен подписать центрального защитника Севильи Жюля Кунде.

Как сообщает издание Goal.com, лондонцы предлагают Севильи 60-65 миллионов евро за французского защитника.

Ранее сообщалось, что Челси согласовал условия личного контракта с Кунде, согласно которому француз будет получать в Лондоне около четырех миллионов евро в год.

Напомним, центральный защитник Курт Зума согласовал условия контракта с Вест Хэмом и должен покинуть расположение "синих" в ближайшее время.

В прошлом сезоне Кунде провел за Севилью 49 матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.