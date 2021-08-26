Лондонцы заплатят Севилье около 65 миллионов евро за французского защитника.
Жюль Кунде. Фото Getty Images
26 августа 2021, 15:05
Лондонский Челси все еще намерен подписать центрального защитника Севильи Жюля Кунде.
Как сообщает издание Goal.com, лондонцы предлагают Севильи 60-65 миллионов евро за французского защитника.
Ранее сообщалось, что Челси согласовал условия личного контракта с Кунде, согласно которому француз будет получать в Лондоне около четырех миллионов евро в год.
Напомним, центральный защитник Курт Зума согласовал условия контракта с Вест Хэмом и должен покинуть расположение "синих" в ближайшее время.
В прошлом сезоне Кунде провел за Севилью 49 матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.