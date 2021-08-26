Англия

Алиссон Беккер считает, что Ливерпулю по силам завоевать все возможные трофеи в этом сезоне.

Бразильский голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер озвучил амбициозные цели "красных" на нынешний сезон.

По словам голкипера, подопечные Юргена Клоппа будут бороться за все четыре трофея, которые можно завоевать по итогам сезона.

"Чемпионская гонка в английской Премьер-Лиге в этом сезоне будет в центре внимания? Я думаю, что нечто большее, чем только это – мы хотим большего. Конечно, мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем: Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги – все турниры, которые сейчас возможно выиграть. Такая должна быть цель у команд вроде нашей. Думаю, нам это по силам", — приводит слова бразильца Sky Sports.

Перед началом сезона Юрген Клопп лаконично высказался о трансферной политике Ливерпуля, заявив, что нельзя купить контрпрессинг, атмосферу и гимн "красных".