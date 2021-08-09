Англия

Наставник "красных" Юрген Клопп заявил, что доволен имеющимся составом.

Ливерпуль как никогда молчалив на трансферном рынке в летнее трансферное окно. "Красные" не сделали ни одного громкого трансфера, однако клубу удалось продлить контракты с полузащитником Фабиньо и голкипером Алиссоном Бекером.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп объснил столь низкую активность клуба на трансферном рынке, заявив, что намного важнее атмосфера в команде.

"Я очень доволен составом, имеющимся в моем распоряжении. Нельзя купить контрпрессинг, атмосферу, наш гимн...

Есть разные варианты, но мы на это повлиять не можем. Но до закрытия трансферного окна что-то еще может произойти", – цитирует специалиста журналист Джеймс Пирс в Twitter.

Напомним, подопечные Клоппа новый сезон АПЛ начнут матчем против Норвича. Игра запланирована на 14 августа.