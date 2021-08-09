Наставник "красных" Юрген Клопп заявил, что доволен имеющимся составом.
Юрген Клопп. Фото Getty Images.
09 августа 2021, 07:55
Ливерпуль как никогда молчалив на трансферном рынке в летнее трансферное окно. "Красные" не сделали ни одного громкого трансфера, однако клубу удалось продлить контракты с полузащитником Фабиньо и голкипером Алиссоном Бекером.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп объснил столь низкую активность клуба на трансферном рынке, заявив, что намного важнее атмосфера в команде.
"Я очень доволен составом, имеющимся в моем распоряжении. Нельзя купить контрпрессинг, атмосферу, наш гимн...
Есть разные варианты, но мы на это повлиять не можем. Но до закрытия трансферного окна что-то еще может произойти", – цитирует специалиста журналист Джеймс Пирс в Twitter.
Напомним, подопечные Клоппа новый сезон АПЛ начнут матчем против Норвича. Игра запланирована на 14 августа.