Англия

"Горожане" забили десять голов в первых двух домашних матчах сезона Премьер-лиги.

В одном из центральных поединков третьего тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал разгромную победу над Арсеналом со счетом 5:0.

Благодаря этому результату подопечные Хосепа Гвардиолы стали третьей командой в истории АПЛ, который удалось забить десять голов в первых двух домашних матчах сезона.

Ранее подобное удавалось только Арсеналу в кампании-2010/11 (10 голов) и Манчестер Юнайтед в сезоне-2011/12 (11 голов).

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