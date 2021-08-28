В одном из центральных поединков третьего тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал разгромную победу над Арсеналом.

Подопечные Хосепа Гвардиолы отправили в ворота "канониров" пять безответных мячей, при это лондонский клуб был вынужден доиграть матч в меньшинстве с 35-й минуты из-за удаления Гранита Джаки.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Арсенал 5:0
Голы:  Гюндоган, 7, Ферран Торрес 12, 84, Габриэль Жезус, 43, Родри 53

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко 46,) Диаш, Ляпорт, Канселу — Родри, Гюндоган, Бернарду (Стерлинг, 57) — Торрес, Жезус (Марез, 61), Грилиш. 

Арсенал: Лено — Соареш, Чемберс, Холдинг, Тирни, Колашинац — Сака (Эль-Ненни, 46) , Эдегор (Мэйтленд-Найлз 71,), Джака, Смит-Роу — Обамеянг (Ляказетт, 59). 

Предупреждения: Родри, 67 - Соареш, 24, Колашинац, 28.

Удаление: Джака, 35