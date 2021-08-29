Англия

Бразилец досрочно покинет стан "канониров", которые благодаря этому сэкономят на его зарплате.

Полузащитник лондонского Арсенала Виллиан в ближайшее время подпишет контракт с бразильским Коринтиансом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, стороны находятся на финальной стадии оформления сделки по 33-летнему бразильцу и в настоящее время обсуждаются последние детали. Его контракт с Коринтиансом будет рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов бесплатно отпустить игрока, чтобы сэкономить на его зарплате.

В прошедшем сезоне Виллиан принял участие в 37 встречах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью ассистами.

Отметим, что Виллиан является воспитанником Коринтианса, за который он выступал с 2005 по 2007 год, после чего перебрался в донецкий Шахтер.

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