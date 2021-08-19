Англия

Сразу несколько футболистов Арсенала сдали положительные тесты на коронавирус.

Полузащитник Арсенала Виллиан, а также нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт сдали положительные тесты на коронавирус на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Из-за положительных тестов на Covid-19, все трое футболистов пропустили матч стартового тура АПЛ против Брентфорда, который закончился поражением "канониров" со счетом 0:2.

Обамеянг и Виллиан уже сдали отрицательные тесты и могут попасть в заявку команды на игру второго тура АПЛ — все будет зависеть от их физической готовности, которая будет оценена на тренировках. Ляказетт точно пропустит матч с Челси.

Также отмечается, что полузащитник Томас Партей продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки и он начнет тренироваться в конце августа.

Напомним, матч Арсенал — Челси состоится в воскресенье, 22 августа, в 18:30.