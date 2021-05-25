Англия

Бразильский хавбек предстоящим летом может вернуться на Стэмфорд Бридж.

Полузащитник Арсенала Виллиан хочет вернуться в Челси в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

Прошлым летом "синие" хотели сохранить 32-летнего бразильца, но в конечном итоге не захотели давать ему трехлетний контракт, что привело к тому, что он перебрался в стан "канониров" на правах свободного агента.

По информации источника, после всего лишь одного сезона в Арсенале, Виллиан хочет вернуться на Стэмфорд Бридж и это будет его главным приоритетом предстоящим летом.

Также отмечается, что в услугах футболиста заинтересован целый ряд европейских клубов, а также Интер Майами из МЛС.

Действующий контракт бразильца с Арсеналом рассчитан до лета 2023 года, но руководство "канониров" может отпустить игрока раньше срока, чтобы привлечь дополнительные средства для трансферного окна.

В минувшем сезоне Виллиан провел 37 поединков, в которых забил один гол и отдал семь ассистов.

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