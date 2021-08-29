Англия

"Красные дьяволы" уже давно не проигрывали на чужом поле.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка третьего тура элитного дивизиона чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону. и победил со счетом 1:0.

Благодаря данному результату "красные дьяволы" продлили свою беспроигрышную серию на выезде до 28 матчей, что является рекордом АПЛ.

Предыдущий рекорд, 27 поединков, принадлежал Арсеналу. "Канониры" установили его в 2003-2004 годах.

Напомним, что для Оле-Гуннара Солскьяера матч против Вулверхэмтона стал 100 во главе Манчестер Юнайтед.