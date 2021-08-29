Норвежский тренер добрался до юбилейной отметки.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
29 августа 2021, 19:58
Манчестер Юнайтед в рамках поединка третьего тура элитного дивизиона чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону.
Для Оле-Гуннара Солскьяера этот матч стал сотым во главе "красных дьяволов" в английской Премьер-лиге.
На счету норвежского тренера 52 победы, 28 ничейных результатов и 19 поражений.
Напомним, Солскьяер возглавил Манчестер Юнайтед в 2018 году. В прошлом сезоне английский клуб под руководством норвежца дошел до финала Лиги Европы.