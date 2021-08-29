Англия

Норвежский тренер добрался до юбилейной отметки.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка третьего тура элитного дивизиона чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону.

Для Оле-Гуннара Солскьяера этот матч стал сотым во главе "красных дьяволов" в английской Премьер-лиге.

На счету норвежского тренера 52 победы, 28 ничейных результатов и 19 поражений.

Напомним, Солскьяер возглавил Манчестер Юнайтед в 2018 году. В прошлом сезоне английский клуб под руководством норвежца дошел до финала Лиги Европы.