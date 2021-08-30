Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Мейсон Гринвуд, Getty Images
30 августа 2021, 08:30
В рамках третьего тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сумел добиться рекордной серии из гостевых поединков без набранных очков, не только не пропустив от Вулверхэмптона на Молинью, но и оформив поздний забитый мяч усилиями Мейсона Гринвуда.
Обзор матча:
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Гринвуд, 80
Вулверхэмптон: Жозе Са — Семеду, Коуди (Гиббс-Уайт, 87), Саисс, Килмен, Марсал — Моутиньо, Рубен Невеш — Хименес, Траоре (Фабиу Силва, 87), Тринкау (Поденсе, 70).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу — Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 72), Джеймс (Кавани, 53) — Гринвуд (Далот, 89).
Предупреждения: Невеш, Саисс, Гиббс-Уайт — Фернандеш, Погба, Далот.