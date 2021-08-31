Англия

Португалец подписал с "красными дьяволами" контракт на два года с возможностью пролонгации еще на год.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте подтвердил трансфер Криштиану Роналду из Ювентуса.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", португалец подписал контракт с клубом на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Стоит отметить, что по информации СМИ, Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Португалец, вероятно, будет получать в МЮ 480 тысяч фунтов в неделю.

Ранее Ювентус раскрыл финансовые детали трансфера Роналду в Манчестер. По официальной информации, "красные дьяволы" заплатят клубу из Турина 15 миллионов евро подлежащее выплате в течение пяти финансовых лет и 8 миллионов в качестве бонусов.

Ранее стало известно, когда Роналду присоединится к Манчестер Юнайтед.