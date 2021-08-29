Англия

Португалец будет получать внушительную сумму.

Новичок Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду будет самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-лиги.

Как сообщает Daily Mail, зарплата португальца будет составлять 480 тысяч фунтов в неделю.

На втором месте в данном списке находится новичок Челси Ромелу Лукаку (450 тысяч фунтов). Третий — Кевин Де Брюйне — 385 тысяч фунтов.

При этом утверждается, что Лионель Месси в ПСЖ получает больше, чем Роналду — 1 миллион фунтов в неделю.

Напомним, Роналду Вернулся в Манчестер Юнайтед из туринского Ювентуса спустя 12 лет. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро плюс бонусы.

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