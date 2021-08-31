Англия

Капитан "красных" остается на Энфилде.

Ливерпуль официально объявил о продлении сотрудничества с капитаном команды полузащитником Джорданом Хендерсоном.

Официальных данных о продолжительности нового соглашения между клубом и защитником не сообщается. Однако, ранее была информация о том, что контракт новый контракт Хендерсона с Ливерпулем будет подписан продолжительностью в три года, к которому будет возможность добавить еще один сезон по согласованию сторон.

Хендерсон является воспитанником Сандерленда, за который выступал с 2008 по 2011 год, после чего перешел в Ливерпуль.

в прошлом сезоне провел лишь 28 матчей из-за различных повреждений, по разу при этом отличившись забитым мячом и голевой передачей.