Англия

Канониры делают большую ставку на новоприбывшего голкипера.

После подписания контракта с Аароном Рамсдейлом, лондонский Арсенал запустил прогнозируемый процесс распределения ролей в коллективе между своими голкиперами, в результате чего свое место в ротации Микеля Артеты потерял исландец Рюнар Алекс Рунарссон.

26-летний страж ворот ближайший сезон проведет в аренде в бельгийском Левене, куда немногим ранее на аналогичных условиях перебрался из французского Труа украинский нападающий Николай Кухаревич.

В прошлом сезоне Рунарссон провел всего шесть матчей, пропустив при этом семь голов, а уже после возвращения из годичной аренды у него останется два еще два года с "канонирами".