Англия

Бразильский голкипер рад продлению сотрудничества с Манчестер Сити.

Манчестер Сити объявил о продлении контракта с бразильским голкипером Эдерсоном.

Бразильский вратарь "горожан" поделился эмоциями от продления контракта с клубом, заявив, что это многое значит для него.

"Это очень много значит для меня, я счастлив в Манчестер Сити и в этом городе. Моя семья здесь отлично устроилась. Я чувствую любовь болельщиков. Мои дети ходят здесь в школу, жене нравится быть в Манчестере. Все складывается позитивно, а это значит, что моя работа ценится.

Надеюсь продолжить упорную работу с преданностью делу, чтобы помочь команде выигрывать трофеи. Последние четыре года мы завоёвываем трофеи и хотим продолжать в том же духе. Я буду прикладывать все усилия, чтобы это произошло", — приводит слова Эдерсона пресс-служба Манчестер Сити.

Стоит отметить, что Эдерсон перешел в Манчестер Сити из Бенфики в 2017 году В нынешнем сезоне 28-летний бразильский вратарь принял участие в трех матчах английской Премьер-лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.