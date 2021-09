Манчестер Сити объявил о продлении контракта с бразильским голкипером Эдерсоном.

Как сообщает пресс-служба "горожан", новое соглашение между манчестерским клубом и бразильским голкипером рассчитано еще на пять лет — до лета 2026 года.О финансовой стороне нового соглашения никакой информации нет.

