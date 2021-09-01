Голкипер продлил контракт с "горожанами" до 2026 года.
Эдерсон. Фото Манчестер Сити
01 сентября 2021, 15:10
Манчестер Сити объявил о продлении контракта с бразильским голкипером Эдерсоном.
Как сообщает пресс-служба "горожан", новое соглашение между манчестерским клубом и бразильским голкипером рассчитано еще на пять лет — до лета 2026 года.О финансовой стороне нового соглашения никакой информации нет.
Стоит отметить, что Эдерсон перешел в Манчестер Сити из Бенфики в 2017 году В нынешнем сезоне 28-летний бразильский вратарь принял участие в трех матчах английской Премьер-лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что защитник Рубен Диаш подписал долгосрочный контракт с Манчестер Сити.