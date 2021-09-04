Англия

Наставник римской Ромы Жозе Моуриньо отреагировал на заражение Гранита Джаки коронавирусной инфекцией.

На днях появилась информация о том, что полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака заразился коронавирусом в расположении национальной команды.

Главный тренер римской Ромы Жозе Моуриньо обратился в швейцарцу в комментариях под одним из постов в twitter, настаивая на том, чтобы швейцарец сделал вакцинацию от COVID-19.

"Сделай прививку, Гранит, и будь в безопасности", — говорится в заявлении португальского специалиста.

Ранее сообщалось, что Джака был близок к переходу в Рому в летнее трансферное окно, однако лондонцы продлили контракт с полузащитником, отклонив предложение римлян.