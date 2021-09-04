Англия

Португалец прибыл в Манчестер вчера вечером.

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, вчера вечером прилетевший в Манчестер из расположения сборной Португалии, будет вынужден отбыть пятидневный карантин.

Как сообщает издание Manchester Evening News, руководство МЮ пыталось договорится с британским правительством об отмене карантина для португальца, однако получило отказ.

По данным источника, во второй и пятый день карантина Роналду надо будет сдать отрицательные тесты на коронавирус. После этого он сможет присоединиться к команде.

В лучшем случае Криштиану сможет присоединиться к МЮ в среду – за три дня до игры против Ньюкасла в АПЛ, которая пройдет на Олд Траффорд.

Ранее стало известно под каким номером Роналду будет играть за Манчестер Юнайтед.