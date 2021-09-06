Англия

Молодой футболист вернулся в расположение клуба.

Футболист Ливерпуля Харви Эллиотт не сыграет в ближайшем матче молодежной сборной Англии.

Как сообщает официальный сайт "красных", юный игрок получил повреждение в расположении национальной команды и уже вернулся в расположение клуба.

Из-за травмы Харви Эллиотт пропустит ближайший поединок Англии U-21 против сверстников из Косово.

Напомним, что зимой Ливерпуль и Фулхэм в суде должны были согласовать сумму компенсации за трансфер Эллиота.