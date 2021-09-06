Молодой футболист вернулся в расположение клуба.
Харви Эллиотт, getty images
06 сентября 2021, 19:32
Футболист Ливерпуля Харви Эллиотт не сыграет в ближайшем матче молодежной сборной Англии.
Как сообщает официальный сайт "красных", юный игрок получил повреждение в расположении национальной команды и уже вернулся в расположение клуба.
Из-за травмы Харви Эллиотт пропустит ближайший поединок Англии U-21 против сверстников из Косово.
Напомним, что зимой Ливерпуль и Фулхэм в суде должны были согласовать сумму компенсации за трансфер Эллиота.