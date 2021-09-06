Англия

Футболистом уже давно интересуется МЮ.

Полузащитник сборной Англии и Вест Хэма Деклан Райс может покинуть клуб в следующем году.

Футболистом продолжает интересоваться Манчестер Юнайтед, который, по версии разных СМИ, делал попытки его подписать и в это трансферное окно.

Следующим летом футболист — цель номер один для руководства "красных дьяволов". Вест Хэм намерен хорошо заработать на своем таланте.

Сообщается, что боссы "хаммерс" готовы принять предложение в размере 80 миллионов фунтов (93,2 миллиона евро).

Отметим, что 22-летний футболист в прошлом сезоне отыграл 35 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и ассистом.

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