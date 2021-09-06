Англия

Футболист готов продолжать конкурировать за место в составе.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек рассказал об отсутствии игровой практики в клубе.

"Я разговаривал с Солскьяером об этом. И он, и боссы ясно дали понять, что хотят, чтобы я остался здесь. Оле был очень позитивно настроен обо мне и сказал: "Я нуждаюсь в тебе, и я хочу, чтобы ты оставался здесь".

Конечно, мне сложно переживать то, что происходит в начале сезона. Я не сыграл ни минуты. Но Оле сказал, что тренировках он видит другого Донни. Он был настроен позитивно, и я ощущаю себя хорошо. Я в хорошей форме и надеюсь показать людям, что я заметно прибавил.

В футболе не принято обещать игровое время. Вы можете тренироваться каждый день, но в конце концов вам нужно игровое время, чтобы показать свои лучшие качества. форму. Если вы играете раз в месяц или что-то в этом роде, вы не сможете показать свои лучшие качества", — сказал ван де Беек.

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