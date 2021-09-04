Англия

Лондонцы могут оформить переход сенегальца.

Челси продолжает работу над усилением оборонительной линии после неудачи с подписанием Жюля Кунде.

Как сообщает football.london, лондонский клуб обратил внимание на Калиду Кулибали, которого попытается подписать в январе.

В минувшем сезоне сенегальский защитник провел 37 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Напомним, что ранее Наполи посчитал недостаточным предложение в 30 млн евро за Кулибали от Манчестер Юнайтед.