Англия

Игроки лондонского клуба были сильно возмущены решением Энтони Тейлора удалить Риса Джеймса.

ФА обвинила Челси по двум пунктам из-за потери контроля над своими футболистами во время матча третьего тура английской Премьер-Лиги против Ливерпуля (1:1).

Напомним, главный арбитр матча Энтони Тейлор принял решение удалить защитника Риса Джеймса после игры рукой на линии ворот, после чего форвард "красных" Мохаммед Салах реализовал пенальти и сравнял счет.

Футболисты Челси были сильно недовольны решением Тейлора удалить Джеймса, поскольку игроки "синих" пытались доказать арбитру, что в этом моменте мяч отскочил в руку от бедра и он никак не успел ее убрать.

ФА дала Челси время до пятницы, чтобы клуб ответило на обвинения.

На Football.ua доступен видеообзор матча Ливерпуль — Челси.