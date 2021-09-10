Англия

Испанским специалист высказался о "клубной кухне" лондонского Арсенала.

Лондонский Арсенал катастрофически стартовал в новом сезоне АПЛ под руководством Микеля Артеты, на набрав ни единого турнирного пункта в трех стартовых матчах турнира.

Ранее английские СМИ уверяли, что руководство канониров дало испанскому специалисту три матча на исправление ситуации.

Испанец высказался о настроениях в рядах команды, заявив, что уверен в правильности своих тренерских решений.

Мы пытались объяснить суть проекта, те решения, которые мы приняли за последние несколько месяцев, во время трансферного окна. За последние 2-3 года у нас сменилось почти 30 игроков.

Мы все пытаемся создать, построить этот проект, очевидно, под руководством владельцев. Мы верим в этот проект, и мы должны его реализовать. Мы все берем на себя ответственность, потому что мы все участвовали в принятии решения.

Теперь мы должны заставить проект работать. Сложность футбола в том, что есть желание построить среднесрочный, долгосрочный проект с немедленными результатами.

И мы должны принять это, потому что в футболе нет другого пути. Нужно добиваться результата, и мы готовы к этому", – сказал испанский специалист в интервью Sky Sports

Напомним, следующий матч команда Артеты проведет 11 сентября против Норвича. Старт матча АПЛ запланирован на 17:00.

Ранее сообщалось, что Томиясу получил разрешение на работу и может дебютировать за Арсенал против Норвича.