Англия

Португалец готов выйти в стартовом составе МЮ на матч с Ньюкаслом.

Некоторое время назад Манчестер Юнайтед объявил о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду.

Португалец дал комментарий касательно следующего матча АПЛ, где подопечные Солскьяера сыграют против Ньюкасла, заявив, что готов дебютировать именно в этом матче.

"Не жду, что выйду в старте и что вообще выйду на игру с Ньюкаслом. Конечно, в субботу я буду нервничать, но я уже зрелый и опытный футболист, я буду готов. Собираюсь оказать давление на Солскьяера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе. Я готов! — сказал Роналду", — приводит слова Роналду клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что спортивный директор Ювентуса раскритиковал МЮ за трансфер Роналду.