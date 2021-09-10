Англия

Федерико Керубини заявил, что Роналду ушел в не совсем подходящее время для клуба.

Некоторое время назад Манчестер Юнайтед объявил о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду.

В Ювентусе в очередной раз отреагировали на уход звездного португальца, заявив, что не один футболист не может ставить себя выше клуба.

"Это были неподходящие условия для такого. Манчестер Юнайтед повел себя иначе, как клуб с традициями. Другого исхода и быть не могло, учитывая, как Роналду говорил с нами. Мы не могли заставить игрока остаться с учетом контекста, который его больше не устраивал.

Мы уважаем Роналду, но я разделяю мнение нашего президента: историю Ювентуса создают великие чемпионы, тренеры и директора, но клуб важнее всего.

За неделю до игры с Удинезе (22 августа – прим.) мы были уверены, что Роналду останется. Я не хочу лицемерить и говорить, что было приятно разбираться с этой ситуацией 28 августа. Все были бы рады разобраться с этим на месяц раньше.

Единственный риск был в том, что такой игрок, как Мойзе Кин, мог быть недоступен в тот момент. Не все игроки ждут до 31 августа, чтобы узнать, останется Роналду или уйдет", — заявил спортивный директор Ювентуса в интервью Football Italia

Ранее сообщалось, что Роналду впервые вышел на поле Олд Траффорда после возвращения в Манчестер Юнайтед.