Англия

Французскому форварду потребовалось всего 28 секунд, чтобы отметиться своим первым мячом за Кристал Пэлас.

В поединке четвертого тура АПЛ Тоттенхэм потерпел разгромное поражение от Кристал Пэлас со счетом 0:3.

Одним из главных героем встречи стал нападающий "орлов" Одсонн Эдуар, который вышел на замену на 84-й минуте, а спустя 28 секунд он отметился забитым мячом (позже француз и вовсе оформил дубль).

Интересно, что для Эдуара поединок против "шпор" стал дебютным за Кристал Пэлас.

Таким образом, он побил рекорд экс-игрока Вест Бромвича Тьеви Бифума по самому быстрому голу в дебютном поединке Премьер-лиги, который был установлен в феврале 2014 года (36 секунд).

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