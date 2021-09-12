Англия

Бельгийский нападающий — о взятии ворот на поле Челси.

Лондонский Челси в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги не испытал проблем с приехавшей в гости Астон Виллой (3:0).

Два гола за "пенсионеров" забил Ромелу Лукаку, для которого гол на Стэмфорд Бридж в футболке челси был мечтой детства.

"Ощущения от гола на Стэмфорд Бридж? Это облегчение. Это была моя мечта, я с 11 лет мечтал об этом моменте и работал ради этого.

Но я рад, что мы победили, это был важный матч для нас. Все дело было в концентрации и мотивации, которые мы продемонстрировали, мы показали желание победить с первой минуты, так что я доволен результатом. Было здорово забить, это была моя детская мечта, и я рад, что у меня получилось, но я хочу, чтобы побеждала команда", — приводит слова Лукаку официальный сайт Челси.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси против Астон Виллы.