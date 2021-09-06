ЧМ-2022. Отбор

Форвард получил чуть больше отдыха перед матчами АПЛ.

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку не сыграет против национальной команды Беларуси в рамках матча отборочного цикла к ЧМ-2022.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт сборной Бельгии, нападающий лондонского Челси уже покинул расположение национальной команды вместе с защитниками Яном Вертонгеном и Томасом Менье, которые также получили отдых.

Матч Беларусь — Бельгия состоится в среду, 8 сентября, в Казани. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Напомним, днем ранее национальная команда Бельгии разгромила Чехию (3:0). Вашему вниманию видео голов и обзор данного матча.