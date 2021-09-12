Англия

Легендарный сэр Алекс рассказал о первом матче Роналду после возвращения в МЮ.

Легендарный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в клуб и признался, что также внес свой вклад, чтобы игрок выступал за "красных дьяволов".

"Я с нетерпением ждал дебюта Роналду и вчера весь день, и сегодня утром. Его выступление в игре против Ньюкасла впечатляют. Это великий день для клуба.

Я тоже внес свой вклад в его возвращение, как и многие другие люди. Мы, понимая, что Роналду хотел вернуться. Все получилось хорошо.

Я взволнован и в то же время ощущаю облегчение, так как не мог представить Роналду в Манчестер Сити. Да и никто не мог, думаю. Клуб сделал свое дело, я поговорил с Глейзерами – и все удалось. Думаю, Роналду окажет влияние на молодежь", — сказал Фергюсон.

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