Англия

Футболист впервые после возвращения посетил легендарный стадион "красных дьяволов".

Некоторое время назад Манчестер Юнайтед объявил о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду.

Сообщалось, что португалец уже успел отбыть карантин и вернулся к тренировочному процессу в стане "красных дьяволов".

Клубная пресс-служба МЮ в своем twitter-аккаунте опубликовала ролик, где показан первый выход Роналду на поле Олд Траффорда после возвращения:

Стоит отметить, что по информации СМИ, Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Португалец, вероятно, будет получать в МЮ 480 тысяч фунтов в неделю.

Ранее Ювентус раскрыл финансовые детали трансфера Роналду в Манчестер. По официальной информации, "красные дьяволы" заплатят клубу из Турина 15 миллионов евро подлежащее выплате в течение пяти финансовых лет и 8 миллионов в качестве бонусов.

Свой первый матч после возвращения в МЮ Роналду может провести уже в субботу, 11 сентября против Ньюкасла.